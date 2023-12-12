Фуа-гра без насилия над животными

Из-за пандемии и этических соображений спрос на фуа-гра во Франции в последние годы сократился, и продажи стремительно падают. Производители пытаются получить фуа-гра без насильственного кормления гусей и уток.

РЕКЛАМА

Гусиная печёнка фуа-гра, традиционно одно из главных рождественских блюд, разделяет французов. Одни не могут без него жить - другие прекратили употреблять вообще из-за производства, которое основано на жёстоком обращении с животными.

Говорят французы:

- Хотя я знаю, что с этической точки зрения это не самое лучшее, но без этого трудно обойтись.

- Нет, все кончено. Потому что это пытка для животных.

Но есть и третий путь: фуа гра, полученная без принудительного кормления птиц. Некоторые производители уже применяют это на практике.

Марсель Метцлер первым успешно применившил подобный метод. Теперь он пытается добиться признания своей продукции в суде, поотому что до сих пор лишь продукт, полученный из печени перекормленных кукурузными зёрнами гусей и уток имеет право называться "фуа-гра".

Марсель Мецлер, производитель фуа-гра:

- Мы хотим работать в рамках существующей нормативной базы, используя иные методы.

Алина Мейер из Эльзаса стремится разнообразить рацион своих птиц, она кормит их несколько раз в день, но не принудительно.

- Я просто хотела предложить своим гусям что-то другое, - говорит Алина. - Я их не пичкаю их едой и не собираюсь. Я уверена, что есть и другие способы сделать это.

Из-за пандемии и этических соображений спрос на фуа-гра в последние годы сократился, и продажи стремительно падают.