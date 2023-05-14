В Колумбии наркоторговцы перевозят крупные партии кокаина в подводных лодках. Силам ВМФ приходится бороться с необычной контрабандой.

Колумбийские власти обнаружили на подводной лодке самый большой склад кокаина за последние 30лет.

Судно, уже четвертое перехваченное в этом году, имело длину 30 метров и перевозило в Тихом океане более трех тонн кокаина, расфасованного в сотню 30-килограммовых упаковок.

Контрабанда была обнаружена радарами колумбийского военно-морского флота. Чтобы не нарушать судоходство в прибрежных водах, подводная лодка была затоплена. Груз был изъят, а на судне задержаны трое мужчин в возрасте 45, 54 и 63 лет. По их словам, группа наркоторговцев заставила их взойти на борт и отвезти наркотики в Центральную Америку.

В заявлении колумбийской полиции говорится, что уничтоженная партия кокаина оценивается в 87 миллионов долларов.