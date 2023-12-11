День прав человека отметили концертом

10 декабря - Международный День прав человека

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Артисты со всего мира собрались в воскресенье на концерт в Женеве, посвященный 75-летию Всеобщей декларации прав человека – Международный День прав человека отмечается 10 декабря.

Концерт, подготовленный хореографом Кори Бейкером вёл телеведущий Аде Адепитан. В нём приняли участие посол доброй воли ЮНИСЕФ Анжелика Киджо, пожизненный Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Барбара Хендрикс и многие другие.

Коллективный концерт символизирует объединение голосов во всём мире в поддержку прав человека.