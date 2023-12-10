By Euronews

Гранд-канал в Венеции окрасили в зеленый цвет - экоактивисты протестуют против отсутствия прогресса на климатическом саммите в Дубае

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Итальянские экоактивисты окрасили зеленой органической краской Гранд-канал в Венеции в знак протеста против отсутствия прогресса на климатическом саммите COP28 в Дубае.

Накануне председатель конференции Султан бен Ахмед аль-Джабер призвал ускорить работу над итоговым документом, признав, что разногласий между делегациями по-прежнему больше, чем общих позиций.

Многие участники COP28 признают, что согласований позиций идет медленно, но сдаваться не собираются.

"Все идет очень медленно, особенно в таких областях, как адаптация, - говорит участник переговоров по климату из Самоа Тоеолесулу Шустер. - Текста пока нет. Это расстраивает, если честно. Но мы здесь не для того, чтобы сдаваться. Мы здесь надолго, потому что хотим добиться хорошего результата, чтобы остаться в живых".

Проект итогового документа конференции включает несколько вариантов будущего использования ископаемого топлива. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс призвал отклонить все формулировки о постепенном отказе от него.