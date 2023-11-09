Кремль разжигал антисемитизм внутри России. Затем произошел взрыв

By Aleksandar Đokić

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Владимир Путин разжигал антисемитизм в России задолго до того, как толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы, пишет политолог Александар Джокич.

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Исламофобия и антисемитизм растут во всем мире с начала конфликта между Израилем и ХАМАС.

Оба эти явления являются следствием двух видов расизма: низового, который, как правило, зарождается в отдельных слоях общества на базовом уровне, и нисходящего, который распространяется от власть имущих и их представителей.

Расизм "сверху вниз" как таковой немыслим в наше время, поскольку противоречит основным моральным принципам современного демократического общества.

На другом конце политического спектра лидеры-автократы чаще всего намеренно используют исторические противоречия в своих обществах — этнические, религиозные, расовые, классовые.

Диктаторы стремятся извлечь выгоду из напряженности в обществе, чтобы не дать различным социальным группам объединиться против их правления. Автократы знают, когда и как именно нужно возбуждать те или иные социальные группы, когда они считают это необходимым.

Однако иногда эти действия выходят из-под контроля и приводят к нежелательным результатам. Так произошло с недавними антиеврейскими беспорядками, которые некоторые назвали погромом, в международном аэропорту Дагестана.

Обсуждение наследия Зеленского в поддержку разговоров об "украинских нацистах"

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль не стесняется возбуждать гнев и презрение к лицам еврейского происхождения и еврейской идентичности в целом.

Доминирующий дискурс, распространяемый московскими властными кругами, характеризуется ключевым тезисом, который можно кратко сформулировать так: "Англосаксы (то есть Запад) установили в Киеве еврейскую марионетку — которая даже не является евреем в фундаментальном смысле — чтобы скрыть современный украинский нацизм".

Это представление было тщательно развенчано, но, тем не менее, почти то же самое сказал российский лидер Владимир Путин 5 сентября, всего за два месяца до антисемитского самосуда в аэропорту дагестанской столицы Махачкалы.

Министр обороны США и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе в октябре 2023 года AP Photo/Olivier Matthys

"Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским, и таким образом, на мои взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства", — сказал Путин.

Считая "денацификацию" Украины идеологической основой для легитимизации вторжения Кремля в соседнюю страну, Путин фактически неоднократно ставил под сомнение еврейскую принадлежность президента Украины Владимира Зеленского, а также использовал ее против него.

"У меня много друзей-евреев — с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа. Зеленский — человек еврейской крови. Он своими действиями прикрывает этих уродов, неонацистов", — заявил Путин в июне.

Лицензия на убийство

22 октября, за неделю до погрома в международном аэропорту Дагестана, известный государственный пропагандист Дмитрий Киселев заявил по государственному телевидению, что "антисемитизм — это культурная норма для сотен миллионов мусульман, передающаяся из поколения в поколение. И никакая политкорректность с этим ничего не сделает".

Это заявление действительно является и исламофобским, и антисемитским. Однако те же российские государственные телеканалы, как и Кремль, прикрывают свою скрытую исламофобию тем, что занимают однозначно прохамасовскую позицию и ставят традицию во главу угла политики. Именно поэтому на Северном Кавказе — регионе с традиционно мусульманским большинством — подобные сообщения были легко истолкованы как способ узаконить ненависть и объявить открытую охоту на евреев.

Люди сидят у экрана телевизора, транслирующего выступление президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, июль 2023 года AP/TASS Host Photo Agency

Понятно также, почему зачинщики акции полагали, что не встретят отпора от властей, и почему к ним в итоге отнеслись гораздо мягче, чем, например, к российским антивоенным протестующим. Почему страна, поддерживающая ХАМАС и утверждающая, что антисемитизм — это "традиция", должна преследовать их, если они начинают антисемитскую акцию? И не является ли это начинание, по сути, просто ярой демонстрацией поддержки государства?

Помимо официальных связей российского руководства с ХАМАС, с момента организации и проведения боевиками ХАМАС массового убийства израильских мирных жителей 7 октября, основной медийный дискурс в России был явно антиизраильским.

В российских государственных СМИ не было ни одного заявления, осуждающего ХАМАС как экстремистскую или террористическую организацию, — только призывы к созданию независимого палестинского государства и обвинения Израиля в циничном убийстве палестинских мирных жителей.

Поджоги и обвинения в адрес США

Всё это совершенно противоположно мнению ответственных западных лидеров, интеллектуалов и медийных обозревателей, которые всегда дают понять, что боевики ХАМАС совершили чудовищный акт насилия, выражая при этом свою законную озабоченность защитой мирного палестинского населения.

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Только так можно бороться с антисемитизмом и дать обществу четкий сигнал: терроризм недопустим ни при каких обстоятельствах, и любой акт насилия или разжигания ненависти в отношении еврейских граждан в демократическом мире будет сурово преследоваться по закону.

Если бы вы были обычным потребителем мейнстримного телевизионного контента в России, вы бы в конце концов поверили, что борьба с якобы еврейскими пассажирами рейса из Тель-Авива, приземлившегося в Махачкале, — это патриотический поступок во всех возможных смыслах.

Вооруженные полицейские охраняют главную синагогу в Санкт-Петербурге, октябрь 2023 года AP Photo/Dmitri Lovetsky

Это, конечно, не означает, что акции протеста в поддержку Палестины и палестинцев должны быть заклеймены позором. На самом деле это означает, что должна существовать четкая разделительная линия между пропагандой терроризма ХАМАС и поддержкой палестинцев.

В российских СМИ такая четкая грань так и не была проведена. Вместо этого российское государство послало прямой, злобный сигнал, подстрекающий его и без того крайне антисемитское и нетерпимое общество: "Евреи — это украинские нацисты, и теперь они намеренно убивают палестинских детей".

Таким образом, если бы вы были обычным потребителем телевизионного контента в России, вы бы в итоге поверили, что борьба с якобы еврейскими пассажирами рейса из Тель-Авива, приземлившегося в Махачкале, — это патриотический поступок во всех возможных смыслах.

В итоге Путин обвинил США в легко прогнозируемом взрыве антисемитизма в России. "Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир", — сказал он после дагестанских беспорядков.

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Тем не менее, ответственность за ненависть полностью лежит на Путине и России. Российская пропаганда уже почти десять лет демонизирует украинцев. Теперь настала очередь клеймить еврейское население России, как это было много раз в истории. И если Путин будет продолжать в том же духе, то в конце концов не останется никого, кого можно было бы ненавидеть.

Александар Джокич — сербский политолог и аналитик, публикуется в "Новой газете". Ранее он преподавал в московском университете РУДН.

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