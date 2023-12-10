By Euronews

Нобелевская премия мира 2023 года, присужденная Наргес Мохаммади, вручена ее детям. Сама правозащитница находится в заключении в Иране и не смогла присутствовать на церемонии

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Нобелевская премия мира 2023 года, присужденная иранской правозащитнице Наргес Мохаммади "за ее борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех", вручена ее детям Али и Киане Рахмани. Сама Мохаммади, которая находится в заключении на родине, не смогла присутствовать на торжественной церемонии, которая прошла в воскресенье в Осло.

Иранские власти задерживали Мохаммади 13 раз, 5 раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения.

"Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться в тени и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения, она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью", - отметили в Нобелевском комитете.

Али Рахмани и Киана Рахмани получили диплом и медаль матери, а также прочли Нобелевскую лекцию Мохаммади.