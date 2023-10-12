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Срочная новость. МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение структур аннексированных районов Украины

МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение структур аннексированных районов Украины
By Euronews
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Олимпийский комитет России осулид это "политическое" решение, Украина приветствует приостановление деятельности ОКР, это "важное" решение (Офис президента).

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МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. В организации заявили, что включение представительств аннексированных территорий Украины - так называемых ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР - нарушает Олимпийскую хартию. 

Олимпийский комитет России не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

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