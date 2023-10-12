МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение структур аннексированных районов Украины

By Euronews

Олимпийский комитет России осулид это "политическое" решение, Украина приветствует приостановление деятельности ОКР, это "важное" решение (Офис президента).

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МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. В организации заявили, что включение представительств аннексированных территорий Украины - так называемых ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР - нарушает Олимпийскую хартию.

Олимпийский комитет России не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.