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Рвать и сжигать нельзя: в Дании будут наказывать за осквернение "священных текстов"

Архив. Обгоревший Коран из мечети в городе Газа. 16 апреля 2008 года
Архив. Обгоревший Коран из мечети в городе Газа. 16 апреля 2008 года Авторское право HATEM MOUSSA/AP
By Euronews
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В четверг парламент Дании принял закон, который в известен в стране под названием "Коранловен", закон о Коране. Надругательство над этой и другими "священными книгами", совершенное публично, будет наказываться штрафом или тюремным сроком.

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Парламент Дании большинством голосов запретил "ненадлежащее обращение" с религиозными текстами. 

Речь идет в первую очередь об инцидентах, связанных с сжиганием Корана, священной для мусульман книги.  

Нарушителям будет грозить внушительный штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард объяснил необходимость принятия закона интересами безопасности стране и ее граждан. 

Законопроект вызвал много критики: его противники заявляли, что он ограничивает свободу слова.

Летом в стране состоялось несколько акций, в ходе которых их участники сжигали Коран, что привело к протестам в мусульманском мире и антидатским выступлениям. 

Возможность принятия аналогичного закона рассматривает и Швеция.

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