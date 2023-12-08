Рвать и сжигать нельзя: в Дании будут наказывать за осквернение "священных текстов"

Архив. Обгоревший Коран из мечети в городе Газа. 16 апреля 2008 года - Авторское право HATEM MOUSSA/AP

Архив. Обгоревший Коран из мечети в городе Газа. 16 апреля 2008 года - Авторское право HATEM MOUSSA/AP

By Euronews

В четверг парламент Дании принял закон, который в известен в стране под названием "Коранловен", закон о Коране. Надругательство над этой и другими "священными книгами", совершенное публично, будет наказываться штрафом или тюремным сроком.