Рвать и сжигать нельзя: в Дании будут наказывать за осквернение "священных текстов"

В четверг парламент Дании принял закон, который в известен в стране под названием "Коранловен", закон о Коране. Надругательство над этой и другими "священными книгами", совершенное публично, будет наказываться штрафом или тюремным сроком.
Парламент Дании большинством голосов запретил "ненадлежащее обращение" с религиозными текстами.
Речь идет в первую очередь об инцидентах, связанных с сжиганием Корана, священной для мусульман книги.
Нарушителям будет грозить внушительный штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард объяснил необходимость принятия закона интересами безопасности стране и ее граждан.
Законопроект вызвал много критики: его противники заявляли, что он ограничивает свободу слова.
Летом в стране состоялось несколько акций, в ходе которых их участники сжигали Коран, что привело к протестам в мусульманском мире и антидатским выступлениям.
Возможность принятия аналогичного закона рассматривает и Швеция.