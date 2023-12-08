Эрозия берегов: новая опасность для прибрежных районов

By Люк Ханрахан

Прибрежные населённые пункты по всей Европе пустеют: изменение климата ускоряет эрозию и сокращает территорию поселений.

РЕКЛАМА

Вдоль восточного побережья Англии исчезают дома: неумолимая сила моря вызывает быструю эрозию берегов, которая происходит все всё более быстрыми, тревожащими темпами.

Ивонн Симпкинс, местная жительница:

- Там было еще две или три дороги. Чтобы добраться отсюда до моря, нужно было подняться и спуститься по дюнам два или три раза. И всё это исчезло.

Люк Ханрахан, Euronews

- И вот мы уже всего в нескольких метрах…

Ивонн Симпкинс, местная жительница:

- Да.

Рост числа штормовых приливов, усиленных все более неустойчивыми погодными условиями, разрушает песчаные скалы вдоль этого прибрежного участка, где недавно обрушилось несколько метров земли.

Местный совет теперь собирается снести недавно заброшенные дома, расположенные ближе всего к скале этой разрушаемой морем деревни.

Люк Ханрахан, Euronews

- Это чья-то подъездная дорога, и до недавнего времени она вела к дороге, соединяющей домам вдоль этого пляжа. Но теперь эта дорога находится на пляже – эти дома находятся всего в нескольких метрах, их ждёт та же участь. Местные жители говорят, что эрозия берегов стремительно ускоряется.

Малкольм Керби, местный житель:

- Все дело в изменении климата. Вот что уничтожит не только эту страну, но и многие другие. И те, кто сможет выжить, это будут те, кто подготовился к этому уже сейчас.

Эксперты по береговой эрозии предупреждают: власти - как местные, так и центральные - должны быть готовы к предстоящим вызовам.

Софи Дэй, эксперт по прибрежной эрозии Университета Восточной Англии:

- Со временем эти штормы будут иметь большее воздействие, станут более экстремальными в соответствии с изменениями, которые мы ожидаем в связи с изменением климата, поэтому нам нужно быть готовыми к этому и понять, как подготовить людей, чтобы они были в состоянии быть уверенными и противостоять такого рода событиям.

Прибрежные населённые пункты по всей Европе сталкиваются с проблемой неопределенного будущего, поскольку изменение климата ускоряет эрозию.