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ЕС направил в Финляндию офицеров Frontex для охраны границы с Россией

Архив
Архив Авторское право Otto Ponto/Lehtikuva
By Euronews
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Европейское агентство пограничной и береговой охраны поможет финским пограничникам справиться с наплывом нелегальных мигрантов, проникающих в страну из России.

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На границе Финляндии с Россией дислоцированы 55 офицеров Frontex - Европейского агентства пограничной и береговой охраны. 

Их задача - поддержать пограничную службу Финляндии на фоне наплыва в страну нелегальных мигрантов через границу с Россией. Миссия Frontex продлится до конца января.

По данным финских властей, с начала августа на пограничных переходах между двумя государствами появилось около 1000 просителей убежища, в частности из Сомали, Ирака и Йемена.

В Хельсинки обвиняют Москву в организации миграционного кризиса. Кремль это отрицает.

C конца ноября граница Финляндии с Россией полностью закрыта минимум на две недели – возможно движение только грузовых поездов.

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