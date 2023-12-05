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Пролив Ла-Манш остается одним из самых популярных маршрутов нелегалов

Архив
Архив Авторское право Gareth Fuller/PA
By Euronews
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Британские власти озвучили число нелегальных мирантов, которым в уходящем году удалось проникнуть в королевство через пролив Ла-Манш.

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Несмотря на меры, предпринимаемые по борьбе с нелегальной миграцией, тысячи людей отправляются из Франции в Великобританию через Ла-Манш.

По данным британского правительства, с начала года пролив пересекли 34 тысячи нелегалов. При этом помощь потребовалось оказать почти 6 тысячам мигрантов.

Ла-Манш - один из самых оживленных судоходных путей в мире. При этом сильные течения делают его опасным даже для подготовленных моряков.

Контрабандисты вынуждают мигрантов садиться в переполненные лодки подвергая риску жизни людей.

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Великобритания Незаконная иммиграция Ла-Манш