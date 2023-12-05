ЦАХАЛ в центре Хан-Юниса

В Армии обороны Израиля заявили о "самом напряженном дне" с начала операции в секторе Газа. В ВОЗ говорят, что ситуация для мирных жителей ухудшается с каждым часом.

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Армия обороны Израиля сообщила, что ее войска участвуют в наземных боях в центре города Хан-Юнис на юге сектора Газа, а также в лагере беженцев Джебалия и в районе Шеджайя. Возглавляющий южное командование армии генерал Ярон Финкельман заявил о "самом напряженном дне с начала наземной операции".

В боевых действиях против ХАМАС погибли уже 82 израильских солдата.

Сообщается о рейде на штаб-квартиру сил внутренней безопасности ХАМАС в Джебалии.

Продолжаются также бомбардировки с воздуха.

В больницу Насер в Хан-Юнисе машины скорой помощи доставили десятки раненых, в том числе ребенка По данным минздрава сектор Газа, находящегося под управлением ХАМАС, погибли уже около 16 тысяч человек, утверждается, что большинство жертв — среди женщин и детей. Независимого подтверждения этих данных нет.

В ВОЗ заявляют, что ситуация для мирных жителей Сектора Газа ухудшается с каждым часом. После предписаний об эвакуации многие были вынуждены переместиться из Хан-Юниса в Рафах, где десятки тысяч семей уже живут на улице.

Во вторник Израиль подвергся серии ракетных атак. В Ашкелоне пострадали два человека, есть попадания в Тель-Авиве.

Власти Израиля обновили список заложников, удерживаемых боевиками в Секторе Газа, сегодня это 137 человек.