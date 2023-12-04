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Крушение Osprey CV-22 в Японии: обнаружены тела пяти членов экипажа

Один из обломков разбившегося конвертоплана ВВС США у берегов Японии
Один из обломков разбившегося конвертоплана ВВС США у берегов Японии Авторское право Kyodo News via AP
By Михаил Саленков
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Обломки транспортного конвертоплана ВВС США и тела пяти членов экипажа были обнаружены у берегов японского острова Якусима. Всего на борту Osprey CV-22 находились восемь человек.

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Водолазы обнаружили тела пяти членов экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение 29 ноября у побережья японского острова Якусима, передает телеканал NHK.

Поисковая операция проводится совместными усилиями ВС США и Сил самообороны Японии.

Всего на борту разбившегося конвертоплана находились восемь членов экипажа. Подтверждена гибель шестерых из них.

Как сообщается, перед крушением экипаж запрашивал разрешение на посадку на острове. По свидетельствам очевидцев, конвертоплан загорелся в воздухе, перевернулся и упал в океан.

Приписанный к американской авиабазе Ёкота в пригороде Токио Osprey CV-22 совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава).

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