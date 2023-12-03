"Прекратите убийства в Газе". Антивоенные акции в Париже, Лондоне и Вашингтоне

В Париже, Лондоне и Вашингтоне на следующий день после окончания перемирия в секторе Газа и возобновления боевых действий состоялись антивоенные акции.

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Несколько тысяч демонстрантов приняли участие в антивоенной акции в Париже на следующий день после возобновления боевых действий в секторе Газа.

Протестующие требовали полного прекращения огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон с трибуны климатической конференции ООН, которая проходит в ОАЭ, призвал Израиль конкретизировать цели военной операции в Газе.

"Думаю, что сейчас тот момент, когда израильским властям нужно более конкретно описать свои цели, чего они стремятся достичь. Что такое "полное уничтожение ХАМАС" и думает ли кто-то, что это возможно? Если это и есть цель, война продлится 10 лет", - предположил французский лидер.

В Великобритании коалиция "Останови войну" провела "День действий для Палестины" и заявила об организации нескольких новых акций по всей стране. На девятое декабря в стране запланирована "общенациональная демонстрация" в поддержку палестинцев.

В столице США Вашингтоне сотни людей пришли к Белому дому с антивоенными лозунгами, требуя прекратить войну и критикуя оказание военной помощи Израилю Соединенными Штатами.