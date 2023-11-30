Илон Маск конфликтует с рекламодателями

By Euronews

Маск обвинил рекламодателей в попытке шантажа, используя ненормативную лексику.

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Илон Маск вступил в конфликт с компаниями, которые отказались размещать рекламу в сети X из-за якобы процветающего на платформе антисемитизма, и высказывания самого Маска, которе также было расценено как антисемитское.

Впрочем, за вызвавший негодование пост, бизнесмен уже извинился.

На днях бизнесмен побывал в Израиле, где встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и один из кибуцев, подвергшихся нападению ХАМАС 7 октября.

Маск обвинил рекламодателей в попытке шантажа, предупредив, что они погубят платформу. Причем сделал он это, используя нецензурные ругательства.