Президент авиакомпании Emirates сэр Тим Кларк побеседовал с Euronews о будущем авиационной отрасли после пандемии.

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Авиакомпания Emirates начала неделю на Дубайском авиасалоне с объявления о расширении своего флота за счет заказа на 90 самолетов Boeing 777X на сумму 47 миллиардов евро.

Выступая перед Euronews, президент Emirates сэр Тим Кларк сказал: «В общей сложности мы заказали 245 самолетов Boeing, а 50 A350 начнут поставляться в следующем году. Это является неотъемлемой частью расширения нашей сети в течение следующих 10-15 лет». Спустя несколько осторожных лет после пандемии COVID, Кларк утверждает, что спрос на авиационную промышленность остается очень высоким и что Ближний Восток сейчас действительно переживает подъем с точки зрения экономической активности, в страну поступает много инвестиций, в Саудовской Аравии, конечно, и в окружающих государствах наблюдается существенное накопление богатства.

Цели отрасли в области устойчивого развития заключаются в том, чтобы к 2050 году выйти на нулевой уровень выбросов. Об обязательствах Emirates по сокращению выбросов, он сказал: «Мы поставили перед собой задачу. Мы находимся на пути к ее выполнению. Если мы будем делать все правильно и стараться изо всех сил, то, в конце концов, наша цель – дата, которая, возможно, сдвинется, но нужно начать двигаться в этом направлении».

«Мы еще очень далеки от того, чтобы наши самолеты, летали на топливе с нулевым уровнем выбросов», – добавил он. «Мы можем внедрить SAF. Мы можем прилагать разные усилия, что мы и делаем».

Рассматривая проблемы, с которыми столкнутся авиакомпании в ближайшие несколько лет, он говорит, что самая большая из них для Emirates – неспособность расширяться такими темпами, как хотелось бы. И его совет на будущее: «Эта отрасль будет существовать и дальше. Делайте правильные вещи, концентрируйтесь и достигайте золотой середины. Оставайтесь сфокусированными на том, что вы собираетесь делать, и создавайте добавленную стоимость для акционеров и для себя».