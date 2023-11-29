Израиль готов продлить перемирие на тех же условиях

By Euronews

В рамках 5-го этапа обмена освобождены 12 заложников и 39 палестинских заключенных. Израиль готов продлить перемирие еще на 5 дней на тех же условиях

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Сотни палестинцев вышли на улицы Рамаллаха, чтобы поприветствовать 30 заключенных, освобожденных Израилем в ходе пятого по счету обмена на заложников, находящихся в плену у ХАМАС.

Это стало возможным благодаря продлению перемирия между воюющими сторонами до утра четверга.

Военное крыло ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", опубликовало во вторник видео передачи в Рафахе очередных 12 заложников Красному кресту. Среди них 10 израильтянок, в основном пожилых, и двое граждан Таиланда.

Уже на израильской территории, в Сдероте, их встречала ликующая толпа.

Хамас и другие боевики по-прежнему удерживают около 160 заложников из 240, захваченных 7 октября.

Представитель израильского правительства заявил, что продление перемирия еще на пять днейвозможно на тех же условиях обмена израильских заложников на палестинских заключенных из расчета 1 к 3.

Между тем арабские СМИ сообщают, что между сторонами уже достигнута договоренность о двухдневном продлении режима прекращения огня.

Во время перерыва в боевых действиях Всемирная продовольственная программа ООН доставляет продукты питания более чем 120 тысячам жителей Газы, однако она вновь заявила, что этих поставок крайне недостаточно для решения проблемы голода.

Сотни тысяч людей сталкиваются с непосредственной угрозой голода. ВПП надеется на продление этой паузы, которая подарит надежду на проложение пути к более долгосрочному спокойствию. Безопасный и беспрепятственный доступ не может прекратиться сейчас Самер Абдельджабер директор ВПП ООН в Палестине

Несмотря на готовность продлить перемирие, которое должно закончиться после еще одного обмена заложников на заключенных в среду вечером, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что после этого война возобновится с полной силой.