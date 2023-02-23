Протесты против российской делегации в ОБСЕ

Присутствие российских депутатов на заседании ОБСЕ в Вене вызвало споры и протесты. Российским политикам впервые за год разрешили посетить Западную Европу для участия в осенней сессии.

Их присутствие вызвало гнев многих делегатов. Во время выступления российского представителя десятки человек покинули зал.

Представитель Латвии пожелал направить российскую делегацию вслед за российским кораблём.

Рихардс Колс, представитель Латвии:

«Если бы я выступал свидетелем и меня бы спросили, кто военный преступник, я бы указал на задние ряды в этом зале. Позор, что эта делегация находится здесь, тем более что в неё входят лица, подпадающие под санкции, голосовавшие за аннексию территорий независимой страны — Донбасса, Херсона, Запорожья, Луганска. [Они нарушили] принципы, которые эта организация поклялась защищать».

Власти Австрии отмечают, что Вена, как официальная штаб-квартира ОБСЕ, была обязана выдать визы всем делегациям. Кроме того, австрийское руководство и ОБСЕ не теряют надежду на диалог или хотя бы на то, чтобы донести свою позицию.

Маргарета Седерфельт, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ:

«Конечно, нелегко находиться с российскими парламентариями, которые слепо поддержали войну Кремля. Но важно, чтобы российские депутаты услышали наше послание».

У здания штаб-квартиры ОБСЕ десятки человек организовали акцию протеста против присутствия российских делегатов и против действий Кремля.