Активисты призвали организаторов Парижской Олимпиады уважать права мигрантов и бездомных

Французская неправительственная организация "Le revers de la médaille" ("Обратная сторона медали") пытается привлечь внимание к негативному влиянию Олимпийских игр на благополучие наименее защищенных слоев населения.

Активисты НПО устроили акцию протеста перед штаб-квартирой Оргкомитета Парижских Олимпийских игр 2024 года в Сен-Дени. Участники манифестации обратились к властям с требованием защитить права мигрантов и людей, живущих на улицах.

НПО особенно обеспокоены ликвидацией неформальных лагерей в районе Парижа, принудительным перемещением бездомных, эвакуацией домов рабочих-мигрантов и запретами на раздачу продуктов питания.

Поль Алози, представитель НПО "Врачи мира": "Это и есть другая сторона медали, это - социальная уборка улиц. Мы хотим, чтобы люди это видели и об этом знали. Речь идет о сотнях, даже тысячах людей, чьи неформальные жилые помещения (сквоты, трущобы, лагеря) разрушают".

Более 70 неправительственных организаций направили письмо властям Парижского региона, организационному комитету Олимпийских игр и олимпийским спонсорам, предупреждая об опасности того, что активисты называют "социальной чисткой" в преддверии Игр.

Подписавшие обращение призвали власти и организаторов Игр проводить согласованную политику и гарантировать непрерывную заботу о людях, оказавшихся в изоляции и нестабильной ситуации до, во время и после Олимпиады.