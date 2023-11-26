55 мигрантов прибыли в Финляндию в субботу через КПП "Райа-Йоосеппи"

Все они подали прошение о предоставлении убежища. Финские СМИ утверждают, что ранее через него проходили лишь несколько десятков человек в год.

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55 мигрантов пересекли границу России с Финляндией в субботу через единственный оставшийся открытым КПП между двумя странами - "Райа-Йоосеппи".

По словам пограничников, подавляющее большинство из них - молодые люди из различных стран Азии и Северной Африки. Все они подали прошение о предоставлении убежища.

КПП "Райа-Йоосеппи" находится в Северной Лапландии, более чем в двухстах километрах от Мурманска. По данным финских СМИ, ранее через него проходили несколько десятков человек в год.

Финляндия утверждает, что российские власти контролируют поток беженцев и направляют их в сторону границы намеренно. Россия обвинения отвергает.

Помимо Финляндии, о готовности закрыть границу с России из-за кризиса с мигрантами заявили в Эстонии. Власти Норвегии сказали, что внимательно следят за развитием ситуации.

Финляндия закрыла семь из восьми КПП на границе с Россией, после того как в ноябре на ее территорию прибыли около 800 нелегалов.