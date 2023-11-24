Мэра Нью-Йорка обвинили в насилии

Против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса подан иск. Женщина обвиняет его в сексуальном насилии, совершённом 30 лет тому назад, и требует выплаты компенсации в размере 5 млн долларов

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвиняется в сексуальном насилии, якобы совершённом 30 лет назад.

Женщина подала в суд документы в пятницу 24 ноября в соответствии с законом, принятым в 2022 году. Он позволяет в случае сексуальных преступлений игнорировать срок давности.

Истица утверждает, что подверглась насилию со стороны Адамса в 1993 году, когда они оба работали в Нью-Йорке. Она ребует проведения судебного разбирательства и выплаты компенсации в размере 5 млн долларов.

Адвокат Адамса ответил , что мэр не помнит встречи с этой женщиной, но в любом случае никогда не делал ничего, что могло бы причинить физический ущерб другому человеку.