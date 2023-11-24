Домашнее насилие: страдают слабые

Недавнее убийство 22-летней студентки ее бывшим бойфрендом обратило внимание общества на проблему домашнего насилия в отношении женщин в Италии, что вызвало бурную дискуссию по всей стране

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Недавнее убийство 22-летней студентки ее бывшим парнем обратило внимание общества на проблему домашнего насилия в отношении женщин в Италии, что вызвало бурную дискуссию по всей стране.

С начала года в Италии было убито более 100 женщин. Эти преступления часто называют фемицидами. Слово "фемицид" означает убийство женщины по причине ее гендерной принадлежности. По ряду соображений очень трудно оценить общее число подобных убийств в других странах Европы, но стоит отметить, что Италия не является страной с наибольшим числом фемицидов в ЕС.

Тем не менее, это дело вызвало бурю в социальных сетях, которая не прекращается до сих пор. Премьер-министр Джорджия Мелони пообещала привлечь внимание общественности к этой проблеме, и в результате парламент Италии только что одобрил новый закон, предусматривающий дополнительные меры защиты женщин.

По всей Италии прошли акции протеста. В субботу отмечается Международный день борьбы с гендерным насилием. В связи с этим в Риме объявлен общенациональный митинг. Мы поговорили с членом феминистского движения "Non Una di Meno", которое также является одним из организаторов этого мероприятия. И вот что она нам рассказала:

Бенедетта Росси "Non Una di Meno":

— Я думаю, что мы достигли определенного перелома. Все больше и больше людей осознают проблему. Я думаю, что с этого момента все большее число людей присоединится к нашим протестам. Мы постоянно слышим много обещаний от политиков, которые не делают ничего существенного для решения этой проблемы. Все, что они предлагают, - это усилить меры защиты, которые не способны решить проблему. Нам необходимо привлечь внимание к этой теме и понять, что патриархальная культура является частью системы, которая ограничивает нас.