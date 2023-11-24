Паралимпиец Писториус, отбывавший срок за убийство подруги, освобождён условно-досрочно

Суд ЮАР условно-досрочно освободил шестикратного паралимпийского чемпиона Оскара Писториуса. Спортсмен, которому на этой неделе исполнилось 37 лет, отбыл половину 13-летнего срока за убийство своей подруги Ривы Стенкамп. Писториус выйдет на свободу 5 января

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Как сообщается, семья погибшей против условно-досрочного освобождения не возражает.

Десять лет назад после ссоры в День святого Валентина Писториус выстрелил в Стинкамп несколько раз через дверь ванной комнаты своей виллы в Претории.

Первоначально спортсмен утверждал, что застрелил свою подругу, по ошибке приняв ее за злоумышленника, спрятавшегося в его доме.

За непреднамеренное убийство его приговорили к пяти годам лишения свободы.

В 2015 верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным в умышленном убийстве.