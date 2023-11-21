Швейцария передала Боливии мумии инков

By Euronews

Швейцарские власти посчитали, что мумифицированные тела были вывезены из Боливии и ввезены в Швейцарию без согласия их исконных владельцев и без официального разрешения.

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Швейцария вернула Боливии мумии трех инков, признав, что они были приобретены без согласия их исконных владельцев.

Три мумифицированных тела - два взрослых и одно детское - в саванах из плетеного растительного волокна были аккуратно помещены в деревянные ящики с дипломатической печатью и переданы министру культуры и деколонизации Боливии Сабине Орельяне Крус во время церемонии в Женевском этнографическом музее.

Как считают эксперты, три мумифицированных человека происходили из района высокогорного шахтерского города Коро-Коро, расположенного на высоте 4020 м над уровнем моря к юго-западу от Ла-Паса и принадлежали к народности аймара, проживавшей в этом регионе с 1100 по 1400 гг.

Они были мумифицированы в соответствии с погребальными традициями доколумбовой эпохи.

Согласно исследованиям, в 1893 г. немецкий консул в Ла-Пасе Густав Ферриер отправил мумифицированные тела и их саваны в Женевское географическое общество.