Microsoft нанял экс-гендиректора OpenAI

Уволенный из OpenAI экс-гендиректор Сэм Альтман возглавит исследовательскую группу Microsoft в области искусственного интеллекта

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Microsoft объявил, что нанял Сэма Альтмана и Грега Брокмана, соучредителей OpenAI, покинувших эту компанию несколькими днями ранее. Брокман известен и как создатель чат-бота ChatGPT, а Альтман был неожиданно уволен с поста генерального директора OpenAI. Теперь он возглавит новую передовую исследовательскую группу Microsoft в области искусственного интеллекта.

"Альтман — золотое дитя искусственного интеллекта, и это назначение станет импульсом для всей отрасли, а также для Уолл-стрит. Дэн Айвс управляющий директор и старший аналитик по акциям Wedbush Securities

Вместе с Альтманом и Брокманом OpenAI покинули и три старших разработчика OpenAI. Руководство Microsoft заявило, что этой команде будут предоставлены все необходимые для исследовательской работы ресурсы.

Ранее Microsoft инвестировала в стартап OpenAI миллиарды долларов и помогла предоставить вычислительные мощности для запуска своих систем искусственного интеллекта.

Эти шаги были предприняты после выходных, полных драмы и спекуляций о том, как изменится лидерство в OpenAI.

В пятницу компания заявила, что Альтмана уволили после того, как проверка показала, что он «не всегда был откровенен в общении» с советом директоров, который потерял уверенность в его способности руководить компанией.

OpenAI отказалась отвечать на вопросы о том, в чем заключалась предполагаемая неискренность Альтмана. В заявлении компании говорится, что его поведение мешало совету директоров выполнять свои обязанности.

Альтман помог ChatGPT добиться мировой известности и в прошлом году стал востребованным голосом Кремниевой долины, рассказывающим о перспективах и потенциальных опасностях искусственного интеллекта.

Соучредитель и генеральный директор Twitch Эммет Шир подтвердил, что займет пост Альтмана в OpenAI.