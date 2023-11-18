Уволен генеральный директор OpenAI Сэм Альтман

By Euronews

Гендиректора OpenAI уволили потому, что он "не всегда был откровенен" во взаимодействии с советом директоров

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Генеральный директор американской компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман отправлен в отставку. Как говорится в заявлении компании, совет директоров пришел к выводу, что он не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что мешает выполнять ему свои обязанности.

Чатбот ChatGPT был запущен OpenAI почти год назад и быстро стал вирусным, привлекая самое пристальное внимание к возможностям и будущему искусственного интеллекта и человечества.

После отставки Альтмана еще несколько высокопоставленных сотрудников объявили об уходе. Его место временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати.

Источники американских СМИ высказывают предположения, что Альтман создаст новую компанию, где будет работать с бывшими сотрудниками OpenAI.