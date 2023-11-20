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209 человек осуждены по делу о калабрийской мафии

Зал заседаний суда в Калабрии, где идёт процесс по делу о мафиозной группировке
Зал заседаний суда в Калабрии, где идёт процесс по делу о мафиозной группировке Авторское право Euronews
By Кнарик Хачатрян
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В Калабрии завершился судебный процесс над "Ндрангетой", длившийся почти 3 года. Это крупнейшее дело с участием мафии за последние 35 лет.

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Суд Калабрии признал виновными в принадлежности к местной мафии и причастности к совершённым ею преступлениям более 200 человек. 

В числе осужденных - как минимум двое высокопоставленных членов местной мафиозной группировки "Ндрангеты". Каждый получил по 30 лет тюрьмы. 11 лет проведёт за решёткой и их сообщник - 70-летний бывший адвокат Джанкарло Пителли. 

Среди предъявленных подсудимым обвинений - вымогательство, а также торговля наркотиками и оружием. Из почти 340 обвиняемых 131 был оправдан.

Приговоры стали кульминацией расследования, начатого в 2016 году против семьи Манкузо, одного из самых влиятельных кланов Ндрангеты. Большинство подозреваемых были арестованы в 2019 году, а суд начался в январе 2020-го.

Судьям потребовался 1 час и 40 минут, чтобы огласить вердикт в специально подготовленном для этого процесса зале.

Приговоры еще могут быть обжалованы.

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