"Ндрангета" на скамье подсудимых

В Италии в регионе Калабрия начинается самый масштабный за последние 30 лет судебный процесс по делу о деятельности организованной преступной группировки "Ндрангета". На первом этапе на скамье подсудимых в городе Ламеция окажутся 325 из 355 подозреваемых, в том числе обвиняемые в коррупции чиновники и полицейский. Показания дадут свыше 900 свидетелей. По данным правоохранительных органов, "Ндрангета"контролирует поставки кокаина в Европу.

Прокурор Никола Граттери подчеркнул, что работу европейской судебной системы необходимо координировать: "Все больше и больше итальянских мафиози орудуют в центральной, северной и восточной Европе. Они там находятся для того, чтобы продавать кокаин и, прежде всего, отмывать деньги. И все потому что в этих странах судебная система слишком мягкая, но самое главное — нет никакого желания или политической воли для борьбы с отмыванием денег".

Судебный процесс может продлится около двух лет. Разбирательство стартует с рассмотрения обвинений, выдвинутых против семьи Манкузо и предполагаемого босса мафиозного клана Луиджи Манкузо. По оценкам властей, только в Калабрии в группировку входят 150 кланов.