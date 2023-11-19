Многотысячный марш за мир на Ближнем Востоке

Тысячи людей по всей Европе приняли участие в воскресных митингах и демонстрациях против войны в секторе Газа.

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Несколько тысяч демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Парижа, призывая прекратить войну в секторе Газа. С белыми транспарантами без лозунгов 500 французских звезд эстрады, принадлежащих к разным этническим и религиозным группам провели молчаливый марш в поддержку мира между израильтянами и палестинцами. Манифестанты прошли маршем от Института арабского мира к Музею искусства и истории иудаизма.

На прошлой неделе по 180 тысяч человек по всей Франции (в том числе 100 000 в Париже) приняли участие в мирном марше в знак протеста против антисемитизма растущего на фоне войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

В Хельсинки прошли демонстрации в поддержку Палестины. В воскресенье массовый митинг состоялся на площади Раутиентори в центре финской столицы. Его участники требовали прекратить массовые убийства палестинцев, выступали против военных операций в секторе Газа и торговли оружием Финляндии с Израилем.

Десятки людей присоединились в воскресенье к митингу и маршу в Варшаве в поддержку Израиля. Участники шествия выступили за освобождение израильских заложников, захваченных в результате нападения ХАМАС 7 октября, и против антисемитизма. Марш прошел по улицам Старого города.

В мероприятии приняли участие посол Израиля в Польше Яков Ливне, главный раввин Польши Михаэль Шудрих и представители польских оппозиционных партий.