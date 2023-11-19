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У Тегерана появилась новая гиперзвуковая ракета

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в Центре аэрокосмических сил КСИР в Тегеране
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в Центре аэрокосмических сил КСИР в Тегеране Авторское право AP/AP
By Кнарик Хачатрян
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Иран представил свою новую крылатую ракету Fattah 2 с гиперзвуковым планирующим блоком и прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

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Новая иранская крылатая ракета с гиперзвуковым планирующим блоком Fattah 2 была представлена Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. 

Свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Fattah Иран представил в мивушем июне, став четвёртой страной в мире, имеющей на вооружении подобные технологии. 

Ракеты первого поколения были оснащены простыми двигателями для начального разгона, а затем турбореактивными двигателями. Ракеты нового поколения Fattah 2 оборудованы прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Посетив центр Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции в Тегеране, Хаменеи высоко оценил достижения молодых иранских военных специалистов.

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