Урсула фон дер Ляйен посетила КПП "Рафах"

By Euronews

Председатель Еврокомиссии прибыла с визитом в Египет. Она провела переговоры с президентом страны, а также посетила аэропорт Эль-Ариш, куда прибывает гуманитарная помощь, и КПП "Рафах".

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире заявила, что выступает против насильственного перемещения палестинцев.

Стороны обсудили гуманитарный кризис в секторе Газа и перспективы мира при условии сосуществования двух государств.

Урсула фон дер Ляйен также посетила аэропорт Эль-Ариш, куда уже несколько недель прибывает международная помощь, и КПП "Рафах", через который в анклав поступают гуманитарные грузы.

В воскресенье глава Еврокомиссии отправится в Амман, где встретится с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном.