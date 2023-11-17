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Педро Санчес приведен к присяге

Педро Санчес приведен королем Фелипе VI к присяге
Педро Санчес приведен королем Фелипе VI к присяге Авторское право AP/AP
By Euronews
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Педро Санчес приведен к присяге в качестве главы правительства на новый срок, несмотря на массовые протесты в Испании

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Лидер испанских социалистов Педро Санчес в пятницу был приведен королем Фелипе VI к присяге на очередной срок в качестве премьер-министра страны. Это произошло после длительных переговоров о создании коалиции с шестью небольшими партиями, включая каталонских сепаратистов, и голосования в парламенте в четверг. Коалиционное соглашение включает в себя противоречивую сделку об амнистии лидеров каталонских сепаратистов, которая вызвала яростную реакцию со стороны испанских националистов.

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