"Мигрантов загоняют в Финляндию": КПП на границе с Россией закрываются

By Euronews

Финские власти решили закрыть половину КПП на границе с Россией, назвав увеличение числа мигрантов тактикой "гибридной войны" со стороны Москвы, которую она применяет не впервые

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В пятницу вечером Финляндия собирается закрыть половину пунктов пропуска на границе с Россией, обвинив Москву в том, что она направляет нелегальных мигрантов к пунктам пропуска, чтобы попросить убежища.

Выступая на пресс-конференции в Хельсинки, министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что четыре пункта пропуска будут закрыты до 18 февраля, а подача заявлений о предоставлении убежища будет осуществляться централизованно в двух других пунктах.

По данным пограничной службы, за последние несколько дней количество мигрантов увеличилось. Большинство из них - иракцы, сирийцы, турки и сомалийцы, причем многие из них прибыли на новеньких велосипедах. Пешком до границы добираться запрещено, поэтому все, кто прибывает на финский КПП, вынуждены передвигаться на автомобиле или велосипеде.

По словам Рантанен, мигранты - это молодые и здоровые люди, у которых уже есть вид на жительство, позволяющий им находиться в России. По ее словам, их "загоняют в Финляндию".

Премьер-министр Петтери Орпо заявил журналистам, что власти действуют оперативно, чтобы не допустить обострения ситуации на границе, и сообщил, что недавний приток более 280 просителей убежища был организован.

"Во время предыдущего парламентского срока в Закон о пограничной охране были внесены поправки именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты используются", - добавил он.

По словам министров, закрытие пограничных пунктов должно остановить нелегальный въезд в Финляндию, но правительство готово принять "еще более жесткие меры, если это будет необходимо".

Российская тактика использования мигрантов

Финским властям известно, что Россия может направить больше мигрантов через самую протяженную сухопутную границу страны с ЕС в рамках гибридной тактики, - такая тактика применялась Москвой ранее.

В январе и феврале 2016 года на арктический пограничный пост между Финляндией и Россией прибыло почти 1 000 мигрантов. Финские власти полагают, что российские власти оказывали содействие нелегалам, предоставляя им автобусный транспорт и размещение в гостиницах по пути на север, а также давали указания просить убежища после пересечения границы.

По общему мнению, эта акция стала первой и наиболее успешной гибридной атакой подобного рода на страну-члена ЕС, хотя финские чиновники и политики в то время отказывались называть ее таковой.

Аналитики сказали Euronews, что, скорее всего, это была операция по "отработке концепции", демонстрирующая, что Россия может инициировать этот поток мигрантов, а затем пресечь его по своему усмотрению.

Уже существуют планы строительства 200-километрового забора с усиленным электронным наблюдением вдоль границы, но пока выполнены лишь небольшие участки.