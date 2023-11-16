Варешский серебряный рудник: светлое будущее для боснийской глубинки?

Европа вкладывает деньги в Вареш, чтобы обеспечить себя стратегическим сырьём. Город оживился после десятилетий летаргии, сюда возвращаются репатрианты, а в местном школе открываются дополнительные классы. При этом флагманским горнодобывающим проектом недовольны местные экоактивисты.

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Через несколько недель планируется начать полномасштабную эксплуатацию рудника Вареш, в боснийских горах. Здесь будут добывать серебро, золото, свинец, цинк, медь, сурьму и другие металлы. Это стратегически важное сырьё для Евросоюза, стремящегося снизить свою зависимость от китайского или российского сырья.

Открытие рудника оживило небольшой городок, пришедший в запустенье на фоне распада Югославии, вспыхнувшей войны и экономического кризиса. Теперь уехавшие на заработки за границу возвращаются домой, а в местном школе открываются дополнительные классы.

Тем не менее не все рады возобновлению производства в этом районе. Экоактивисты подали жалобу в Секретариат Бернской конвенции Совета Европы, заявив, что под угрозой находится биоразнообразие, а воду, которая поступает в дома местных жителей, больше нельзя пить.

Крупнейший горнодобывающий проект в стране

Ежегодно из-под земли будет извлекаться 800 000 тонн руды. В настоящее время это крупнейший горнодобывающий проект в Боснии и Герцеговине, на который приходится 25% прямых иностранных инвестиций.

Марко Матича и его команду геологов называют здесь "охотниками за сокровищами". 29-летний Марко проанализировал сотни кернов, отобранных при бурении. Год назад он рассчитывал на 12 млн тонн руды, но объём "сокровищ" оказался вдвое больше.

Марко показал лабораторию корреспонденту Euronews Хансу фон дер Брели: "Это вмещающая порода с месторождения Рупице, в которой заключена рудная залежь. Она содержит сульфиты, серебро, золото, медь, цинк, свинец и антимонит".

"Зелёный переход": ЕС рассчитывает на сырьё из Боснии

Мэтью Хайн, главный операционный директор британской компании Adriatic Metals гордится новой обогатительной фабрикой, на которой будут перерабатываться серебряный, свинцовый и цинковый концентраты.

Рабочие всё ещё заняты покраской труб, креплением металлических прутьев и отделкой сложной системы очистки воды замкнутого цикла.

В Вареш инвестируется 200 млн евро. После начала эксплуатации рудник будет обеспечивать более 2% ВВП Боснии.

Стратегические металлы из Вареша необходимы для энергетического перехода в Европе: для производства солнечных батарей, электромобилей, зарядных станций и ветряных турбин. Мэтью Хайн горнодобывающая компания Adriatic Metals

Концентраты будут перевозиться из Вареша в экспортную гавань в Хорватии. Далее они будут поступать на европейские металлургические заводы.Таким образом, снижается зависимость от России и Китая.

С геополитической точки зрения боснийский рудник как нельзя лучше отвечает стремлению ЕС обеспечить себя стратегическим сырьём. Сараево стремится в ЕС, обе стороны намерены ускорить сотрудничество, наладить более тесные экономические связи и модернизировать транспортное сообщение.

"Это неоколониализм"

Всего в нескольких километрах отсюда, в городе Какань, вспыхнули протесты.

Хайрия Чобо, учитель английского, стала и специалистом по экологическому праву. Она обвиняет горнодобывающую компанию в том, что она поручила проведение экспертизы британскому институту, якобы не имеющему лицензии на работу в Боснии и Герцеговине.

Правительство ставит под угрозу жизнь по меньшей мере 40 000 человек в моём городе. Только ради прибыли одной британской компании и благополучия нескольких сотен людей, которые там работают. Вы знаете, как это называется? Неоколониализм. Хайрия Чобо

Хайрия подала жалобу в Совет Европы, точнее, в Секретариат Бернской конвенции.Эта организация следит за защитой биоразнообразия. Хайрия утверждает, что дноуглубительные работы ведутся за пределами концессии. Речь о земляных работах посреди русла реки.

Хайрия Чобо берёт пробы воды. Euronews

По словам активистки, основная проблема – предполагаемое загрязнение тяжёлыми металлами.

"Это водоохранная зона второго уровня, и подобные работы строго запрещены, –говорит она, – но они игнорируют запрет. Всё, что они делают, попадает в мои трубы. А я теперь должна это пить?"

В связи с этими обвинениями Секретариат Бернской конвенции призывает правительство БиГ приостановить добычу полезных ископаемых до выяснения обстоятельств.

Глава отдела устойчивого развития Adriatic Metals Вильдана Махмутович обвинения отвергает: "Всё это далеко от нашего производства. Все исследования в основном сходятся на том, что существует водораздел, поэтому воды, которые мы добываем подземным способом, не влияют на водоснабжение по другую сторону холма. Тяжёлые металлы присутствуют, но ниже допустимых пределов. Принципиально важно, что мы отбирали пробы в течение трёх лет, ещё до начала нашей деятельности. Присутствие тяжёлых металлов в этой воде можно объяснить природными условиями, сложившимися в Вареше".

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Возрождение Вареша?

В Вареше живы многовековые традиции горного дела. Но многие великолепные промышленные постройки, сохранившиеся со времён Австро-Венгерской империи, приходят в упадок.

Вареш к северу от Сараева. Euronews

Когда-то здесь проживало 22 000 человек, осталось не более 8 тысяч жителей. Распад Югославии, гражданская война, вынужденное бегство и экономический спад оставили свой след. Ситуация в Вареше налаживается: благодаря новому руднику бюджет муниципалитета вырос вдвое.

Наконец-то появились деньги на крайне необходимую инфраструктуру, мосты, сбор мусора, теплоизоляцию и ремонт зданий. В мэрии радуются репатриантам и растущему числу молодых семей.

"В прошлом году в нашем детском саду было всего 18 детей, – говорит мэр Здравко Марошевич, – поэтому содержать его было экономически не выгодно. Несколько месяцев назад было уже четыре класса на 60 детей. В следующем году число воспитанников может вырасти до сотни".

Три года назад в варешской школе появился даже "горный" класс. Это связано с тем, что горнодобывающая компания набирает в штат местных. Руководство школы и родители видят в этом реальную возможность для детей.