Закрытие ККП на границе Финляндии с РФ

Хельсинки обвиняет Москву в содействии нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки. В Кремле заявили о дезинформации.

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Правительство Финляндии сообщило о закрытии в ночь на субботу четырех пунктов пропуска на восточной границе. Мера будет действовать не менее трех месяцев

Решение принято из-за роста числа нелеuальных мигрантов , в основyом из стран Ближнего востока и Африки, прибывающих с территории России.

Власти Финляндии обвиняют Кремль в содействии мигрантам, которых российские пограничники, по данным финских служб, пропускают к границе Финляндии без необходимых документов.

В последние недели около 300 мигрантов попросили убежища на границе.

Премьер-министр Петтери Орпо назвал происходящее "организованным явлением, которое представляет серьезную угрозу общественному порядку и национальной безопасности".

Президент Саули Ниинистё заявил о мести Москвы за сотрудничество Финляндии с США в области обороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о дезинформации и беспочвенных обвинениях, по ее словам, решение финских властей приведет к созданию новых разделительных линий в Европе.