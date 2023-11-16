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Закрытие ККП на границе Финляндии с РФ

КПП будут закрыты до конца февраля
КПП будут закрыты до конца февраля Авторское право Sergei Grits/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
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Хельсинки обвиняет Москву в содействии нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки. В Кремле заявили о дезинформации.

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Правительство Финляндии сообщило о закрытии в ночь на субботу четырех пунктов пропуска на восточной границе. Мера будет действовать не менее трех месяцев

Решение принято из-за роста числа нелеuальных мигрантов , в основyом из стран Ближнего востока и Африки, прибывающих с территории России. 

Власти Финляндии обвиняют Кремль в содействии мигрантам, которых российские пограничники, по данным финских служб, пропускают к границе Финляндии без необходимых документов. 

В последние недели около 300 мигрантов попросили убежища на границе. 

Премьер-министр Петтери Орпо назвал происходящее "организованным явлением, которое представляет серьезную угрозу общественному порядку и национальной безопасности". 

Президент Саули Ниинистё заявил о мести Москвы за сотрудничество Финляндии с США в области обороны. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о дезинформации и беспочвенных обвинениях, по ее словам, решение финских властей приведет к созданию новых разделительных линий в Европе.

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