Башара Асада, его брата Махера и двух сирийских генералов обвиняют в преступлениях против человечности. В суд с иском обратились правозащитники.

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Суд во Франции выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в использовании запрещённого химического оружия против гражданского населения.

Также были выданы ордера на арест брата президента Махера Асада и двух сирийских генералов.

С иском в суд обратились правозащитники в связи с химическими атаками с использованием газа зарин в Сирии в августе 2013 года в городе Дума и районе Восточной Гуты. Тогда погибли более 1000 человек.

Сирийские власти все обвинения отвергают.