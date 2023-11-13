Наводнение на севере Франции: президент Макрон посетит пострадавшие районы

By Euronews
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Во французском департаменте Па-де-Кале из-за наводнений по-прежнему закрыты многие детские сады и школы. Улицы поселков затоплены. Президент Макрон намерен отправиться в пострадавшие районы.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон отправятся во вторник в департамент Па-де-Кале, чтобы поддержать пострадавших от наводнения жителей.
После обильных осадков, прошедших на прошлой неделе, многие районы до сих пор остаются затоплеными, и люди не могут выйти из своих домов.
Детские сады и школы в 279 муниципалитетах закрыты.
Десятки муниципалитетов подали заявления о причиненном им ущербе. Министр экологического перехода пообещал государственные субсидии на восстановление затопленной общественной инфраструктуры.