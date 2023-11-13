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Ядовитый смог окутал Нью-Дели

Облако токсичного дыма окутало Нью-Дели
Облако токсичного дыма окутало Нью-Дели Авторское право Altaf Qadri/AP
By Надежда Дрямина
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Концентрация опасных загрязняющих частиц в воздухе в 20 раз превысило норму. Накануне жители страны отмечали праздник Дивали, зажигая свечи, запуская фейерверки и петарды.

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Густой ядовитый смог окутал индийскую столицу в понедельник. Уже две недели уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели характеризуется как "очень высокий". Ситуация значительно ухудшилась после того, как в воскресенье здесь отметили один из главных и почитаемых в индуизме праздников - Дивали. 

По традиции, жители зажгли тысячи свечей и лампадок. Всю ночь гремели фейерверки и петарды. Как результат: утром облако едкого дыма опустилось на город. 

Концентрация в воздухе мелких загрязняющих частиц в двадцать раз превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Горожане вынуждены носить защитные маски, они жалуются на кашель и жжение в глазах. 

Власти распорядились о закрытии школы и об ограничении автомобильного движения. Для борьбы с загрязнением используют специальные противосмоговые пушки и разбрызгиватели.

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Загрязнение воздуха Загрязнение Нью-Дели Индия