В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана

Ученые говорят о "беспрецедентной активности".

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В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль. Cейсмическая активность в окрестностях вулкана на полуострове Рейкьянес резко возросло. За последние два дня в районе было зафиксировано почти три тысячи землетрясений.

Объявлен режим чрезвычайного положения, эвакуированы жители города Гриндавик, расположенного на юго-ападоном побережье в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика

В Исландии насчитывается 33 активных горно-вулканических системы. Фаградальсфьядль начал извергаться в 2021 году после затишья в 800 лет. Эксперты говорят о "беспрецедентной активности".