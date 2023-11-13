Ноу-хау для украинских военных во Франции

Французская армия предоставила журналистам Associated Press и AFP доступ к тренировочной базе. В рамках миссии ЕС обучение уже прошли 35 тысяч украинских военных.

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В этом году Франция планирует обучить 7000 украинских солдат — некоторых в Польше, других на французских базах — в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине, которая стартовала год назад.

Первоначально в рамках миссии обучение должны были пройти 15 000 солдат, но в итоге эта цифра достигла уже 35 тысяч.

На днях французская армия предоставила информационным агентствам Associated Press и AFP доступ к своей тренировочной базе. Украинские пехотинцы прошли здесь четырехнедельный курс обучения и скоро вернутся на линию фронта.

Помимо базовой подготовки, инструкторы также передают специальные военные ноу-хау, например разминирование и нанесение ударов с воды на борту небольших катеров

По словам инструкторов, в данной группе только офицеры имели опыт службы на передовой.

"Роль Франции в этих программах обучения заключается именно в обучении использованию передаваемого оружия и техники. Но это не все. Это также означает, что мы передаем нашу западную доктрину", — говорит офицер французской армии Эван.

Украина стремится найти тактику и ноу-хау, которые могли бы помочь прорвать российскую оборону.

"Ключевым моментом для нас является, прежде всего, научить наш партнерский отряд маневрировать, занимать позицию, подходить к цели, чтобы избежать братоубийственного огня. Это действительно ключевой момент, особенно на такой сложной местности, как эта, с сетью траншей, идущих в нескольких направлениях. Итак, сегодня утро прошло довольно успешно", — говорит командир Мишель.

США подготовили уже около 18 000 украинских военных, в основном в Германии, и еще 1000 человек находятся в стадии подготовки. В Великобритании обучение прошли 30 000 военных.