Зеленский: "Локальные войны могут спровоцировать глобальный коллапс"

By Euronews

В Париже проходит двухдневный Форум мира. Мировые лидеры обсуждают пути решения военных конфликтов.

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Во Франции проходит ежегодный Парижский форум мира — встреча, на которой мировые лидеры обсуждают пути решения глобальных конфликтов. В этом году речь шла в первую очередь о войнах на Ближнем Востоке и в Украине.

В своем выступлении генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал союзников не прекращать поддержку Киева. О её важности по видеосвязи говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас, в наше время, мир стоит на перепутье. Локальные войны могут спровоцировать глобальный коллапс. Страдания, которые испытывает та или иная нация, могут затянуть в пропасть соседние народы", — заявил украинский лидер.

Между тем, как пишет Би-би-си со ссылкой на источники, украинские военные впервые заняли плацдарм на левом, оккупированном берегу Днепра в Херсонской области. Несколько дней назад ВСУ захватили там поселок Крымки, а теперь перебрасывают через реку военную технику.

В Киеве утверждают, что в ночь на пятницу российские войска запустили по территории Украины 31 дрон-камикадзе, 19 из которых удалось сбить. Кроме того, как сообщает украинская разведка, морские дроны ВСУ потопили два российских военных катера в аннексированном Севастополе.

Тем временем в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Причина инцидента, согласно заявлению Московской железной дороги (МЖД), — "вмешательство посторонних лиц".