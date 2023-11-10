By Euronews

Вирус распространен в тропических регионах и передается человеку инфицированными комарами

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Одобрена первая вакцина против вируса чикунгунья, разработанная европейской группой Valneva.

В США инъекция одобрена для людей старше 18 лет, которые подвержены повышенному риску заражения.

Вирус чикунгунья передается человеку инфицированными комарами и вызывает внезапный приступ лихорадки и сильные боли в суставах, которые могут продолжаться месяцами, при этом смертельные случаи редки.

Заболевание встречается в основном в тропических регионах, особенно в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

В Европе вспышка была зарегистрирована в Италии в 2017 году.