By Euronews
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Вирус распространен в тропических регионах и передается человеку инфицированными комарами
Одобрена первая вакцина против вируса чикунгунья, разработанная европейской группой Valneva.
В США инъекция одобрена для людей старше 18 лет, которые подвержены повышенному риску заражения.
Вирус чикунгунья передается человеку инфицированными комарами и вызывает внезапный приступ лихорадки и сильные боли в суставах, которые могут продолжаться месяцами, при этом смертельные случаи редки.
Заболевание встречается в основном в тропических регионах, особенно в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.
В Европе вспышка была зарегистрирована в Италии в 2017 году.