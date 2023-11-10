Австралия поможет беженцам из Тувалу

Австралия будет принимать в год по 280 жителей Тувалу. Низкорасположенные атоллы островного государства делают его особенно уязвимым к глобальному потеплению

РЕКЛАМА

Австралия предложила помочь жителям островного государства Тувалу спастись от повышения уровня моря и усиления штормов, вызванных изменением климата.

Власти "Зелёного континента" согласились принимать ежегодно на материке по 280 человек с Тувалу. Они предоставят мигрантам доступ ко всем услугам, что обеспечить им достойные условия проживания. В рамках двустороннего партнёрства Австралия также направит дополнительные средства на расширение главного острова Тувалу, чтобы его жителям не пришлось покидать свои дома, а также предоставит военную помощь для обеспечения безопасности.

Ранее в этом году эксперты НАСА по оценке уровня моря выяснили, что из-за глобального потепления уже к 2050 году значительная часть суши Тувалу и важнейшие объекты инфраструктуры окажутся ниже уровня среднего прилива.