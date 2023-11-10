EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Австралия поможет беженцам из Тувалу

Тувалу
Тувалу Авторское право AP Photo
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Австралия будет принимать в год по 280 жителей Тувалу. Низкорасположенные атоллы островного государства делают его особенно уязвимым к глобальному потеплению

РЕКЛАМА

Австралия предложила помочь жителям островного государства Тувалу спастись от повышения уровня моря и усиления штормов, вызванных изменением климата. 

Власти "Зелёного континента" согласились принимать ежегодно на материке по 280 человек с Тувалу. Они предоставят мигрантам доступ ко всем услугам, что обеспечить им достойные условия проживания. В рамках двустороннего партнёрства Австралия также направит дополнительные средства на расширение главного острова Тувалу, чтобы его жителям не пришлось покидать свои дома, а также предоставит военную помощь для обеспечения безопасности.

Ранее в этом году эксперты НАСА по оценке уровня моря выяснили, что из-за глобального потепления уже к 2050 году значительная часть суши Тувалу и  важнейшие объекты инфраструктуры окажутся ниже уровня среднего прилива.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Румыния: птичий грипп убивает лебедей

Въезд в Большой Лондон станет платным

2 августа: День экологического долга

окружающая среда Тувалу Австралия изменение климата