"Хрустальная ночь": 85 лет спустя

By Euronews

В Европе вспоминают "Хрустальную ночь" — массовые погромы в нацистской Германии, ознаменовавшие собой начало Холокоста

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Европа вспоминает "Хрустальную ночь", или "Ночь разбитых витрин", случившуюся 85 лет назад в Германии, Австрии и аннексированной Судетской области (ныне — территории Чехии).

Во время массовых погромов в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года были разграблены и разрушены еврейские магазины, сожжены синагоги, более 90 человек были убиты, тысячи были заключены в концлагеря.

По мнению историков, Хрустальная ночь знаменует собой начало Холокоста.

Хаим Зонненфельд, участник марша:

— Мы боимся, что с нами что-то случится. Мы никогда не знаем, антисемитизм растет со временем, с конфликтом. Но мы не боимся. Мы не боимся носить кипу, мы не боимся ходить с цицитами (элемент традиционной еврейской одежды), с флагом и представлять нашу страну, наше общество, наш народ, нашу нацию.

В Германии, Австрии и других европейских странах прошли ночные марши памяти.

Их участники подчеркивали важность религиозной и расовой терпимости, особенно в условиях нынешнего ближневосточного конфликта.

В Лондоне король Карл III встретился с группой в прошлом еврейских детей, которые были приняты Великобританией во время "Киндертранспорта" - организованной сразу после "Хрустальное ночи" спасательной операции. Лишь некоторым из них удалось потом воссоединиться со своими семьями.