Великобритания запретила веселящий газ

By Euronews

Британские власти таким образом решили бороться с "антисоциальным поведением" молодежи. Под запрет подпадает употребление и сбыт закиси азота для развлекательных целей

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Великобритания запретила употребление и распространение закиси азота, также известной как веселящий газ.

Людям, использующим его в развлекательных целях, грозит тюремное заключение на срок до двух лет, продавцам — до 14 лет.

Закись азота используется поварами и пекарями для взбивания сливок, а также в больницах как обезболивающее.

В качестве наркотика для вечеринок веселящий газ дает кратковременный эффект, но может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как, например, потеря памяти, ослабление иммунной системы и недержание.

Правительство Великобритании ввело запрет, чтобы остановить "антисоциальное поведение" в основном молодежи после его употребления.