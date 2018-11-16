В Дании хотят запретить "веселящий газ"

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Большинство депутатов датского парламента проголосовали за запрет продажи баллонов с "веселящим газом". Политики обеспокоены тем, что все больше молодых людей вдыхают закись азота, которая способна вводить человека в состояние эйфории.

Этот газ используется в медицине, пищевой и технической промышленности. Его применяют при производстве взбитых сливок и пористого шоколада. Кроме того, "веселящий газ" используют врачи для анестезии.