Производство оливкового масла падает, а цена на него растёт

By Jaime Velázquez

Засуха и аномальная жара навредили оливковым рощам Испании. За год "жидкое золото" местного производства подорожало на более чем 50%. Фермеры терпят убытки.

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Столичный регион Испании. Оливковые рощи - неотъёмлемая часть местного пейзажа. Масло, получаемое из плодов произрастающей здесь оливы, высоко ценится в мире.

Но в последние месяцы цена на незаменимый ингредиент средиземноморской диеты достигла исторического максимума.

Хайме Веласкес, корреспондент Еuronews:

_ "Испания считается ведущим мировым производителем оливкового масла. Но цены на него здесь выросли больше, чем в любой другой стране Евросоюза"._

Аномальная жара и длительная засуха привели к тому, что объёмы производства оливкового масла в Испании сократились вдвое. Продукты марки Оrigin подорожали на 112% по сравнению с прошлым годом. Местные фермеры несут убытки.

Хесус Анчуэло, член Объединения фермеров (UPA):

"В этом году наши производственные издержки рекордно высокие. За топливо, которое дорожает неделю за неделей, мы платим столько, что потом едва покрываем затраты".

Стоимость одного литра масла в испанских магазинах за год увеличилась на 52,5%. Это намного выше среднеевропейского показателя в 38,3% и показателей таких стран-производителей, как Италия, Греция и Португалия...

Хайме Веласкес:

"Рост цен сказывается и на других продуктах, таких как консервы. Самый дорогой ингредиент в этой банке сардин - оливковое масло".

Испания экспортирует 70% своей продукции за рубеж. В условиях дефицита предложения соревноваться с растущими конкурентами на мировом рынке ей всё сложнее.

Хайме Лилло, заместитель директора International Olive Council:

"В Испании мы привыкли к тому, что оливковое масло здесь стоит дешевле, чем в остальном мире. А теперь они приравнялись к итальянским, а также к ценам в США, Франции, Греции".

Хайме Веласкес:

"Ожидается, что производство будет иметь те же показатели, что и в прошлом году. Снижение цен на оливковое масло произойдёт только с увеличением объёмов производства... Если изменение климата, наконец, даст передышку средиземноморским странам".