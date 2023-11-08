Не только война, но и голод

Блокада гуманитарной помощи в секторе Газа привела к голоду. Люди выживают, питаясь зачастую менее раза в день.

РЕКЛАМА

Они покинули свои дома без денег и вещей, и сейчас им нечего есть - палестинцы, перемещённые в результате войны в Газе, помимо ужаса и ностальгии, страдают ещё и от голода. Накормить всех в этом лагере хотя бы раз в день - задача невыполнимая.

Ямен Лабад, перемещённый мальчик:

"Я зажёг эти дрова, чтобы сварить пшеницу для себя и моих братьев, чтобы мы могли поесть. Мы не ели со вчерашнего дня".

Семьи в лагере рассказывают , что жизнь там очень тяжелая, и они проводят много дней без еды. Эта перемещенная женщина готовит фасоль и съедобную траву молохию, которые она получила благодаря помощи соседей.

Умм Махмуд аль-Асамна, перемещённая женщина:

"Хлеб добыть сложно, воду еще сложнее, муку тоже, помощи нет, положение детей тяжелое. Питание можно получить только один раз в день, в обед. Ни завтрака, ни ужина. Ситуация такая, сложно. Мы быстро сбежали из дома, не ожидали войны, поэтому у нас нет ничего и денег".

Блокада гуманитарной помощи в секторе Газа привела к истощению рынков. Многие, говорят, что вместо верной смерти под бомбами им теперь грозит медленная смерть в лагерях беженцев.