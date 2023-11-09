Тяжёлая гуманитарная ситуация в секторе Газа

Из-за плохих санитарных условий резко возрос риск инфекций, в особой группе риска — беременные женщины и новорождённые.

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По данным ООН, 1,5 млн человек в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома. На юге территории убежища, включая школы и больницы, переполнены, основные продукты питания почти исчерпаны, нет доступа к питьевой воде, электричеству и медикаментам.

В среду в сектор Газа были допущены 106 грузовиков с международной помощью из Египта, но этого недостаточно.

В условиях, когда одним туалетом пользуются сотни людей, существенно возрастает риск заболеваний

"Нет чистых туалетов, ситуация ужасная, санитарные условия очень плохие, это катастроф . Дети страдают из-за мусора и инфекций", — говорит местная жительница.

Особому риску подвергаются беременные женщины и новорождённые. В секторе Газа насчитывается более 50 000 женщин, ожидающих рождения ребенка, и около 337 000 детей в возрасте до пяти лет.

"Нагрузка на родильное отделение увеличилась вдвое в связи с перемещением населения с севера сектора Газа на юг. Кроме того, у многих беременных женщин в этих сложных условиях, на фоне войны и стресса, которому они подвергаются, мы заметили рост числа случаев преждевременных родов", — говорит Асад аль-Наваджа, неонатолог в больнице Нассер.

В среду 13 международных НПО призвали к немедленному прекращению огня.

В Париже открылась международная конференция, посвященная гуманитарной ситуации в секторе Газа.