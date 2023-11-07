Разработка ученых позволила пациенту с болезнью Паркинсона ходить без посторонней помощи

By Euronews

Группа французских и швейцарских ученых разработала технологию, которая позволяет пациентам с болезнью Паркинсона ходить без посторонней помощи.

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У людей, потерявших способность нормально двигаться из-за болезни Паркинсона, появилась надежда улучшить качество жизни. Именно так и случилось с Марком, благодаря группе французских и швейцарских ученых. Они разработали технологию, позволяющую пациентам ходить без посторонней помощи. В этом помог имплантат, который обеспечивает электрическую стимуляцию спинного мозга.

Жоселин Блох, нейрохирург: "Электроды были установлены на участке спинного мозга, который управляет ногами. Для этого мы должны были расположить их очень точно, чтобы активировать каждую из мышц ног симметрично, а затем мы подключили эти электроды к стимулятору или кардиостимулятору, которые можно запрограммировать извне. Таким образом, все это происходит под кожей".

Грегуар Куртин, нейробиолог:"В течение последних 20 лет мы работали над созданием чрезвычайно точных протоколов стимуляции спинного мозга. В какой-то момент мы задались вопросом: не можем ли мы в конечном итоге применить те же концепции для улучшения нарушений ходьбы, вызванных болезнью Паркинсона? В обоих случаях мы имеем неповрежденный спинной мозг, который больше не получает информацию от мозга".

Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание. Среди симптомов - тремор, скованность движений, нарушение походки. Марк доволен экспериментальным лечением.

Марк, пациент:"Это делает меня независимым, позволяет ходить в продуктовый магазин, ходить за другими покупками. Я имею в виду, что сейчас это совсем другая история. Я вернулся к нормальной жизни. Я поехал в Бразилию. Я мог пойти погулять".

Для оценки новой технологии, говорят ученые, необходимо более масштабное исследование.